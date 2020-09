Behalve First Dates heeft NPO 3 nog een datingshow die de moeite waard is﻿

Als het over datingsshow en NPO 3 gaat, trekt First Dates al snel de aandacht. Maar de zender heeft nóg een datingprogramma dat de moeite waard is: Pretty & single. Voor wie nu vermoeid gaat zuchten dat hij he-le-maal klaar is met het genre: het daten is hier slechts bijzaak.



Het is vooral een experiment - hoe afgekloven dat begrip ook inmiddels is op tv – dat inzicht biedt in de psyche van de vrouw. Preciezer gezegd: in de vrouw en haar gecompliceerde relatie met haar mascara, lippenstift en camouflagestick. Want hoeveel goeds make-up ook heeft gebracht, het kan ook een harnas worden. En zelfs gaan voelen als een gevangenis.



Ja ja, ik hoor u denken: lekker belangrijk allemaal. Of zoals Thierry Baudet dinsdag tijdens Jineks kattendiscussie zei: het gaat best goed met Nederland als we hier een debat over moeten voeren. Klopt. Maar dat heb ik ook bij de nationale obsessie over wie de nieuwe bondscoach moet worden. Je moet je toch ergens druk over maken.



De deelneemsters hebben steevast geen makkelijk leven gehad. De dikke lagen plamuur stutten hun broze zelfvertrouwen en vormen tegelijk een filter tussen hen en de buitenwereld. Ze gooien nog geen vuilniszak in de container zonder verse eyeliner op. En er is een leger aan exen dat hen zelfs in bed nog nooit zonder poederlaag heeft gezien. Niet gezond, nee. Vinden ze zelf ook. Dus daar willen ze nu korte metten mee maken, zeggen ze tegen presentatrice Tatum Dagelet (vorig seizoen was het nog Nienke Plas). Een moment waar altijd de nodige tranen aan te pas komen.