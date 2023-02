Bekend Nederland slaat handen ineen om geld op te halen voor Giro555

benefietconcertenDe Philharmonie Haarlem organiseert maandag samen met onder anderen Willeke Alberti en Douwe Bob een benefietconcert om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook saxofonist Candy Dulfer doet mee aan het concert. De opbrengst hiervan gaat volledig naar Giro555. Het is het eerste benefietconcert in Nederland voor de slachtoffers van het natuurgeweld. Daarna volgen nog meer acties.

Op woensdag zullen onder meer Bilal Wahib, Di-rect, Frenna, Glen Faria, Goldband en Kriss Kross Amsterdam het podium betreden tijdens het True Art of Giving X Giro555-benefiet in de Gashouder in Amsterdam. De presentatie is in handen van Eric Corton en Eva Cleven.

Radiostation Kink en poppodium Hedon organiseren woensdag in Zwolle een benefietavond. Ook alle opbrengsten van die dag gaan naar Giro555. Er zijn optredens van onder anderen Blaudzun, Paceshifters, Orange Skyline en de Haagse band Wodan Boys. Het idee voor een benefietavond ontstond afgelopen vrijdag tijdens het radioprogramma Kink Rush Hour, de Vrijmibo Editie. Kink-programmadirecteur Michiel Veenstra laat weten erg uit te kijken naar de actie. ,,Ik ben enorm blij dat we op deze voor ons zo passende manier een steentje bij kunnen dragen aan het geld inzamelen voor de slachtoffers van deze ongekende tragedie.”

Speciale ochtendshow

Jongerenzenders NPO FunX en NPO 3FM slaan dezelfde dag de handen ineen om een speciale ochtendshow te maken die in het teken staat van Giro555. Om de slachtoffers van Turkije en Syrië te helpen, vragen ochtend-dj’s Fernando Halman (FunX), Rob Janssen (3FM) en Wijnand Speelman (3FM) luisteraars geld te doneren in ruil voor een verzoeknummer. De ‘555 Ochtendshow’ is van 05.55 tot 09.00 uur te horen op NPO FunX en NPO 3FM.

In Paradiso Amsterdam wordt donderdag een benefietconcert gehouden, genaamd Benefiet Turkije & Syrië. Tijdens het evenement zijn artiesten en kunstenaars met Turkse, Koerdische en Syrische roots te zien, zoals Naaz, Özcan Akyol en Yesim Candan.

Vrijdag is er een benefietconcert in De Doelen in Rotterdam, gepresenteerd door Fidan Ekiz en Jan Douwe Kroeske. Opbrengsten daarvan gaan ook naar Giro 555. Volgende week maandag is in film- en muziektheater LantarenVenster in Rotterdam de film Snow and the bear te zien. De opbrengst daarvan wordt gestort op Giro 7244 van het Rode Kruis.

