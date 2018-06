Bekende juryleden: Glennis moet zich nu helemaal op Amerika storten

Muziekproducent en oud- X Factor -jurylid Eric van Tijn is niet verrast dat zangeres Glennis Grace succes boekt in de Amerikaanse talentenjacht America's Got Talent . Ook radio 5-dj en voormalig Idols-jurylid Henkjan Smits is enthousiast. ,,Glennis heeft een geweldige stem. Het is ongelooflijk gaaf dat ze het probeert.''

Van Tijn weet al maanden dat de Amsterdamse powervocaliste zou meedoen en adviseerde Glennis op zakelijk vlak. Hij keek de auditie van Grace 'natuurlijk' terug en voelde een kick toen ze Whitney Houstons Run To You inzette. Van Tijn maakte twee albums met Grace en spreekt haar regelmatig. Dat de zangeres de AGT-juryleden werkelijk wegblies, snapt hij heel goed. ,,Wij weten in Nederland al heel lang hoe bizar goed zij is, dus nee, dit is geen verrassing. En ik denk dat het voor haarzelf ook niet als een verrassing komt. Ze heeft zo veel ervaring, ze is écht goed. Ik was echt trots om het zien'', vertelt hij.

Zijn voormalige collega Henkjan Smits, sinds januari 2016 dj bij radio 5, weet ook al lang hoe goed Glennis is. ,,Ze kan echt álles zingen. Ze heeft een belachelijk goede stem. Ik volg haar al heel lang, en ken ook haar nieuwe muziek, dus ik weet wat ze kan.'' Smits vindt wel dat Glennis Grace een keuze moet maken. ,,Het is voor haar nu de kunst om los te komen van het imiteren. Wat Glennis doet, dat is zo sound alike Whitney Houston. Dat is waar de schoen gaat wringen. Je kan je bijna gaan afvragen of dat een pré, of juist een handicap voor haar is.'' Smits hoopt dan ook dat Glennis in de volgende ronde gaat laten zien wat ze allemaal nog meer kan. ,,Want ze is echt ongelooflijk goed.''

Volledig scherm Glennis spreek met AGT-presentatrice Tyra Banks. © NBC Of Grace ook daadwerkelijk wat anders gaat zingen dan Houston, is nog maar de vraag. ,,Ik heb het lang geleden al eens tegen haar gezegd na een uitzending van Life & Cooking. Daar was ze toen een beetje beledigd over, terwijl ik het juist positief bedoelde'', herinnert Smits zich.

Zakelijk advies

Van Tijn adviseert Grace niet alleen op vocaal gebied. ,,Vooral zakelijk. Als je aan zoiets mee doet, dan moet je zorgen dat je er iets aan hebt. Met je koppie op tv is leuk, bekend worden bij miljoenen Amerikanen ook, maar Glennis wil vooral een bepaald publiek bereiken. Ze moest dit goed regelen, en haar kennende heeft ze dat ook gedaan.''

Na de zogenoemde Judge Auditions staat Grace nu het Boot Camp te wachten. Dat wordt een eitje, verwacht Van Tijn. ,,Als je het vanuit het programma bekijkt is het slim Glennis daar neer te zetten, maar zij heeft het niet nodig. Ik denk niet dat de programmamakers het haar moeilijk gaan maken, ze laten haar echt wel door gaan naar de live shows.'' Mocht dat daadwerkelijk lukken, dan vindt de muziekproducent het niet gek als ze nog een nummer van Whitney Houston zingt. ,,Dat kan ze als geen ander. Maar daarna moet ze overgaan op eigen werk.'' Smits hoopt dat Grace al eerder gaat laten zien dat ze veel meer kan dan Houston. ,,Het wordt tijd dat mensen háár stem gaan herkennen.''

Verhuizing

Nu Grace op het punt staat door te breken in Amerika, staat een mogelijke verhuizing op stapel. ,,In ieder geval tijdelijk. Want als je daar bekend wordt, moet je er ook zijn. Af en toe een televisie-optreden is vanuit Nederland te doen, maar ze zal zichzelf heel vaak moeten laten zien en promotiepraatjes bij radiostations moeten doen'', weet Van Tijn.