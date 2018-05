Bekijk hier aflevering 2 van mini-crimi De Vlucht met Eric Corton en Loes Haverkort

Hoofdrol Guido Spek in tragikome­die Late Lente

11:53 Guido Spek en Ellen Pieters spelen de hoofdrollen in Late Lente, een tragikomedie die door Kees Prins wordt geregisseerd. De voorstelling is dit najaar te zien in de theaters . De landelijke première is op maandag 1 oktober 2018 in de Goudse Schouwburg.