Bekroonde Deventer moordzaak-film 5 juni voor eerst op tv te zien

Eindelijk de kaskrakers! De Veroorde­ling en De Slag om de Schelde strijden om Gouden Kalf

Ging het Gouden Kalf voor de beste film de afgelopen jaren vooral naar kleine arthouseproducties, ditmaal lijken de grote publiekstitels aan de beurt. De Veroordeling, over de Deventer Moordzaak, sleepte de meeste nominaties in de wacht: elf maar liefst, waaronder ook voor beste regie en beste acteur (Fedja van Huêt). Grootste concurrent is De Slag om de Schelde met negen nominaties.

28 september