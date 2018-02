België gaat Vlaamse variant maken van De Luizenmoeder

,,De serie is veel beter dan de wat luizige titel doet vermoeden'', schrijft de Vlaamse krant De Morgen vandaag. De Belgen vinden vooral de compromisloze humor opvallend. ,,Het zijn geen middle-of-the-road-mopjes of brave sketches.''

De Belgische 'schoolpoort' verschilt volgens de Vlaamse krant niet zo heel veel van het Nederlandse schoolplein. 'Voor elke ouder - of grootouder - die 's morgens of 's avonds aan de schoolpoort staat, kan het niet herkenbaarder zijn', aldus de krant. Toch zullen er wel verschillen zijn in de manier waarop Nederlandse en Vlaamse ouders met elkaar omgaan op de schoolpleinen. Het is dus afwachten wat de Vlaamse serie straks voor contrast laat zien met de Nederlandse.