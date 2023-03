België loopt Oscar mis, prijs gaat naar All Quiet On The Western Front

Het Belgisch-Nederlandse drama Close heeft zondagnacht geen Oscar gewonnen. De prijs voor beste buitenlandse film ging naar het Duitse oorlogsepos All Quiet On The Western Front (Im Westen nichts neues) . De film, over een groep soldaten in de Eerste Wereldoorlog, gold als favoriet.

Het drama won eerder op de avond ook al de prijs voor beste camerawerk en is ook in de race voor de Oscar voor beste speelfilm. Het is de vierde maal dat Duitsland de prijs voor beste buitenlandse film wint. Eerder gebeurde dit met Die Blechtrommel (1979), Nowhere in Africa (2002) en Das Leben der Anderen (2006).

Frans van Gestel, de Nederlandse producent van Close, was teleurgesteld dat de film niet had gewonnen, maar noemde All Quiet On The Western Front “een terechte winnaar”. ,,Het is gewoon doodzonde dat Close niet gewonnen heeft, die film heeft het verdiend om te winnen’’, aldus de producent. ,,Maar er zijn natuurlijk meer fantastische films gemaakt.’’

All Quiet On The Western Front is de vierde verfilming van het wereldberoemde boek van Erich Maria Remarque. Het boek uit 1929 geldt als een van de grote meesterwerken die de zinloosheid van de oorlog schetst. De film werd gemaakt voor streamingdienst Netflix. ,,Het is een anti-oorlogsfilm in een tijd waarin een vreselijke oorlog in Oekraïne woedt”, aldus Van Gestel, die het daarmee ook een boodschap “voor vrede en tegen oorlog” vindt. ,,Dus dit is een terechte winnaar.”