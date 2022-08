België staat perplex: niet Snelle of Emma Heesters, maar oud-politica (68) scoort hit van de zomer

Eerst even wat context. De Zomerhit-competitie, die al sinds 1973 gehouden wordt, is groot in België. De Vlaamse publieke omroep zendt het live-evenement vanaf het strand in Blankenberge uit. Afgelopen zaterdag was het veruit het best bekeken programma op de Vlaamse televisie. Alle grote artiesten doen mee en er was vooraf zelfs teleurstelling bij K3, omdat zij met hun song Mango mango niet bij de laatste tien waren gekomen.



Vooraf leek de strijd tussen twee nummers te gaan, zeker als je kijkt naar het succes in de Belgische hitlijsten. Onze Nederlandse Snelle was favoriet door zijn samenwerking met Metejoor voor Kijk ons nou. De andere kanshebber was #LikeMe-ster Pommelien Thijs met haar nummer Ongewoon. In Nederland kennen we haar vooral van haar duet met Jaap Reesema (Nu wij niet meer slapen). Natuurlijk waren er ook outsiders. Diezelfde Jaap Reesema was samen met Lea Rue in de race met Code rood. Ook Emma Heesters, die overigens verstek moest laten gaan bij de liveshow vanwege stemproblemen, maakte voor haar song Zwaartekracht met Regi kans.