Belgische actrices betichten tv-gezicht Bart De Pauw van #metoo-praktijken

De beschuldigingen doken voor het eerst op in 2017. De Vlaamse omroep VRT zette De Pauw kort daarna op non-actief. De presentator, acteur en programmamaker houdt vol dat hij niemand heeft aangerand, maar slechts sms’jes heeft verstuurd op een ‘flirterige’ toon.



De vrouwen bleven tot dusver in de luwte, maar hebben zich vandaag voor het eerst publiekelijk uitgesproken. Hun identiteit was uitgelekt. ‘Het enige wat wij willen, is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt’, laten ze volgens Belgische media weten aan de vooravond van een rechtszaak die ze tegen De Pauw hebben aangespannen.

De rechtszaak tegen De Pauw begint op donderdag 21 januari. Hem hangt tot twee jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

De namen van de vrouwen zouden bij de zitting sowieso bekendgemaakt worden. Ze vonden het voor hun eigen gemoedsrust belangrijk de timing en communicatie zelf in de hand te houden.

Schikking afgeslagen

Aanvankelijk hoopten de slachtoffers dat het niet tot een rechtszaak zou komen; ze wilden vooral dat Bart De Pauw tot schuldinzicht kwam. Toen het parket een onderzoek opstartte na de eerste berichten in de media en De Pauw een minnelijke schikking weigerde, werd die keuze hen uit handen genomen.

‘We zijn opgelucht dat de rechtszaak eindelijk van start gaat. En toch betreuren we dat dit alles via de gerechtelijke weg moet lopen’, reageren de vrouwen, onder wie enkele bekende actrices, in een persbericht. ‘Het enige wat wij willen is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt. Dat Bart De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt. We hopen dat deze zaak op een eerlijke en respectvolle manier tot een goed einde wordt gebracht. Hopelijk kan het andere slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag sterken om aan de alarmbel te durven trekken. Wij zullen ons verder onthouden van enig commentaar in de media. We willen dan ook vriendelijk vragen onze privacy en die van onze naasten te respecteren.’

Nu al veroordeeld

De advocaat van De Pauw wil niet inhoudelijk reageren op de nieuwe beschuldigingen tegen de Vlaamse televisiemaker. Wel stoort het hem dat zijn cliënt volgens hem ‘alweer veroordeeld’ wordt in de media nog voordat de rechtszaak is begonnen.

,,Het blijft ons verbazen dat Bart in de media én in het persbericht voor de zoveelste keer veroordeeld wordt op basis van beschuldigingen, waarvan niemand weet of ze überhaupt waar zijn en waarover het echte debat nog moet gevoerd worden”, stelt advocaat Michaël Verhaeghe tegenover Belga. ,,Zoals in alle strafzaken gaat het om de feiten, in hun juiste geheel geplaatst. Wij hebben hier veel over te vertellen en zullen dat doen voor de rechtbank. Dat is voor ons de enige plek voor een correct en sereen debat over schuld en onschuld.”

Volgens bronnen uit het kamp van de vermeende slachtoffers zou het dossier in totaal zo’n tweeduizend pagina’s tellen. Het bevat een reeks sms-berichten en mails die De Pauw aan de verschillende vrouwen gestuurd zou hebben. Sommige berichten uitdagend qua toon, andere zouden ronduit pornografisch zijn. Dat staat in schril contrast met eerdere communicatie uit de hoek van De Pauw, die altijd deed voorkomen dat het dossier flinterdun zou zijn.

Tegelijkertijd benadrukt iedereen die het dossier kent dat Bart De Pauw niet de ‘Vlaamse Harvey Weinstein’ is. In tegenstelling tot de Hollywoodproducent, die de hele #MeToo-beweging op gang bracht, wordt De Pauw alleen van digitale stalking beschuldigd. Nergens is sprake van aanranding of fysieke ongewenste intimiteiten.

Quote Ik zal mijn verantwoor­de­lijk­heid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is Bart De Pauw

Naam zuiveren

Zijn ontslag in 2017 maakte De Pauw toen zelf bekend in een videoboodschap. De televisiemaker benadrukte dus dat het niet ging om fysieke aanrandingen, maar om sms-verkeer met ‘flirterige’ toon. Daarop startte het parket van Mechelen een onderzoek wegens belaging en elektronische overlast.

De Pauw stuurde zélf aan op een proces door de schikking te weigeren. De tv-maker wil zijn naam gezuiverd zien, klinkt het in zijn entourage. ,,Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen”, zei hij daar zelf over. ,,Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld. Anoniem kan er veel worden verteld, maar straks in de rechtszaal zullen al die burgerlijke partijen hun aantijgingen persoonlijk moeten komen uitleggen en worden hun verklaringen controleerbaar”, aldus De Pauw.

Het gezin De Pauw eiste in oktober 2019 ook een schadevergoeding van de VRT van 12 miljoen euro wegens onrechtmatig ontslag. ,,De VRT sprak over ‘honderden pornografische sms’en’, maar had er geen enkele”, klonk het toen in de ingebrekestelling. De openbare omroep weigerde die schadevergoeding te betalen, waardoor ook dat kan uitdraaien op een proces.

