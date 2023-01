Belgische hitfilm met Bobbi Eden gaat naar Prime Video

Nieuwe programma Omroep MAX: cabare­tiers bij André van Duin op de achterbank

Omroep MAX komt met een nieuwe programma van André van Duin: Bij Van Duin op de Achterbank. In een zesdelige reeks van Omroep MAX spreekt André van Duin na zelf een leven lang op de planken te hebben gestaan collega’s -komieken en cabaretiers- die hij bewondert. Het programma is een initiatief van André van Duin. Plaats van het gesprek: de achterbank van een oldtimer. Hij brengt zijn gasten zo naar het theater waar ze die avond zullen optreden. Op de achterbank gaan gesprekken grotendeels over komedie, waarbij verschillende fragmenten de revue passeren. Te gast zijn Youp van ‘t Hek, Herman Finkers, Brigitte Kaandorp, Peter Pannekoek, Jochem Myjer en Tineke Schouten.

11 januari