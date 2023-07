Belgische koning Albert later deze week uit ziekenhuis

Acteur en Os­car-win­naar Alan Arkin (89) overleden

De Amerikaanse acteur Alan Arkin is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden. Zijn familie bevestigde dat aan het tijdschrift People. Van Arkin, die in 2006 een Oscar kreeg voor beste mannelijke bijrol in de film Little miss sunshine, was al langere tijd bekend dat het minder ging qua gezondheid.