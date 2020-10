Belgische koning Albert ontmoet zijn dochter Delphine voor het eerst in jaren

‘Op zondag 25 oktober werd een nieuw hoofdstuk, rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop aangevat’, klinkt het in een mededeling van het paleis. ‘Tijdens onze ontmoeting in het Kasteel Belvédère heeft ieder van ons, in sereniteit en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen. Na het tumult, het lijden en de verwondingen, is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening. Samen hebben we besloten om deze nieuwe weg in te slaan. Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden. Dit zijn de eerste stappen op een pad dat we in alle rust zullen bewandelen.’

Het voorbeeld van Filip

Eerder had prinses Delphine ook al een ontmoeting met koning Filip in Laken. ‘Op vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste maal ontmoet in het Kasteel van Laken’, aldus de vorst toen in een korte verklaring. ‘Het was een warme ontmoeting. Dit uitgebreide en bijzondere gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen.’

Albert reageerde toen al verrassend positief op de ontmoeting tussen zijn kinderen. De voormalige koning zei dat hij en Paola ‘verheugd’ waren met het initiatief van hun zoon. Hij noemde de ontmoeting het begin van betere tijden, ‘voor ons allen en zeker voor Delphine’. Opvallend, want de dag waarop Delphine naar de rechtbank trok om erkend te worden als zijn dochter, heeft hij haar uit zijn leven gebannen. Van toenadering of verzoening was sinds 2003 al geen sprake meer.

Albert ontkende eerst haar vader te zijn en toen dat niet meer kon, ontkende hij dat hij zich ooit als ouder had gedragen. Hij had echter jarenlang als een vader naast Delphine geleefd – zij heeft als kind meer ‘qualitytime’ doorgebracht met Albert dan Filip, Laurent en Astrid – en zelfs toen Albert en haar moeder hadden gebroken, bleven ze contact hebben en kreeg ze cadeautjes van hem.

Prinses Delphine

Op 1 oktober kreeg de Belgische koninklijke familie er drie nieuwe leden bij: prinses Delphine, prinses Josephine en prins Oscar, de kinderen van de kunstenares en haar Texaanse man Jim O’Hare. Het Brusselse hof van beroep oordeelde immers dat koning Alberts jongste dochter recht had op de titel van prinses én op de familienaam Van Saksen-Coburg. Dat was aanvankelijk niet haar bedoeling. ,,Maar het werd een principekwestie na Alberts ijskoude erkenning”, klonk het altijd in de omgeving van Delphine.

Volledig scherm Prinses Delphine en koning Filip tijdens hun ontmoeting. © rv

Daarmee kwam een einde aan een jarenlang juridisch gevecht. De strijd begon toen Delphine Boël in 2013 naar de familierechtbank stapte om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen.

Het vorige staatshoofd hield jarenlang vol dat Delphine niet zijn dochter is. In januari maakte hij uiteindelijk zelf bekend dat dna-onderzoek had uitgewezen dat hij wel degelijk de biologische vader is en dat hij dat niet langer juridisch zou betwisten.

Bastaarddochter

Na de uitspraak liet Delphine van Saksen-Coburg optekenen dat ze vanuit de hoek van de koninklijke familie niets verwachtte, maar dat ze wel enorm opgelucht was met de uitspraak. ,,Ik ben enorm opgelucht en heel blij dat het eindelijk voorbij is”, vertelde ze toen. ,,Ik dacht niet dat het zoveel jaren zou duren. Vroeger had ik namelijk een relatie met mijn vader, maar toen ik 33 werd, ging het mis. Hij zei me aan de telefoon opeens dat ik zijn dochter niet was, ook al hadden we nooit ruzie gehad.”

,,Ik kreeg het label van de ‘bastaarddochter’ van Albert II, dat bracht veel problemen met zich mee”, vervolgde de prinses. ,,Ik kwam op de zwarte lijst te staan bij bepaalde banken, net als mijn kinderen. Dat klinkt niet zo erg, maar dat is het wel. Het meest beschaafde wat ik kon doen op dat moment, nadat ik zoveel jaren had geprobeerd om het privé op te lossen, was om de wet zich erover te laten buigen. Zij hebben bewezen dat ik gelijk had.”

,,Ik heb me zo lang lucht gevoeld”, klonk het nog. ,,Ik wil nu gewoon verder met mijn leven als artiest.”

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: