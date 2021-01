Belgische Pommelien Thijs scoort nummer 1-hit met Jaap Reesema: 'Het klikt goed tussen ons’

Kelly Clarkson: ‘sterren waren onaardig tegen mij tijdens Idols’

15 januari Kelly Clarkson had aanvankelijk moeite om haar weg te vinden in Hollywood. De zangeres, die in 2002 de eerste editie van American Idol won, vond dat veel sterren onaardig waren tegen haar en andere Idol-deelnemers. ,,Mensen waren heel onaardig tegen ons, omdat we van een talentenshow kwamen”, vertelt ze in haar eigen talkshow The Kelly Clarkson Show.