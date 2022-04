Belgische rockzanger Arno Hintjens (72) overleden

Grapjes

In april 2021 werd Arno opnieuw opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoeken. Daarna laste hij in samenspraak met de artsen een rustpauze in. De geplande concertreeks, die later in 2021 en in het voorjaar van 2022 zou doorgaan, werd afgelast. In plaats daarvan kwam een minitournee. Arno stond in februari 2022 drie keer op het podium van de Ancienne Belgique in Brussel - waar Stromae het nummer Putain Putain kwam meezingen.