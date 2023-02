Bella Ramsey droeg borstbinder tijdens opnames The Last of Us

Bella Ramsey droeg tijdens de opnames van hitserie The Last of Us een borstbinder, een corrigerend kledingstuk om de borst platter te maken. Dat heeft de acteur in een interview met GQ verteld.

Of dit was om haar jonger te doen lijken wordt niet in het stuk vermeld. Ze voelde zich er wel ‘meer gefocust door’. Ze droeg het kledingstuk ongeveer negentig procent van de opnames. ,,Dat is waarschijnlijk niet heel gezond, dus alsjeblieft, bind veilig", zegt ze over de superstrakke binder.

De 19-jarige Ramsey identificeert zich als non-binair en gaat in het interview in op de rol van genderidentiteit op de set van deze en andere projecten waar ze aan werkte. Zo ging het er veel over met haar Last of Us-tegenspeler Pedro Pascal, wiens zus transvrouw is. ,,We waren gewoon erg eerlijk en open naar elkaar”, aldus Ramsey.

Ramsey vertelt ook dat het haar niet uitmaakt hoe mensen haar aanspreken, dus zijn de voornaamwoorden haar en zij prima. Maar, zegt ze, met ‘jongedame’ of ‘krachtige jonge vrouw’ heeft ze meer moeite. ,,Dat ben ik gewoon niet.” Al vindt ze het wel leuk om zulke rollen te spelen. ,,Omdat het een kans is om iets te zijn dat compleet anders is dan ikzelf.”

Kritiek

In de succesvolle serie The Last of Us van HBO speelt genderidentiteit en queer zijn een duidelijke rol, wat het ook al doet in de game waar de serie op is gebaseerd. Dat dit nog steeds leidt tot haatdragende reacties online doet Ramsey niet zoveel. ,,Ik maak me er niet bijzonder druk om”, zegt ze.

,,Ik weet dat mensen zullen denken wat ze willen denken”, gaat ze verder. ,,Maar ze zullen er maar aan moeten wennen. Als je de show niet wilt zien omdat het homoseksuele verhaallijnen heeft, omdat het een transkarakter heeft, dan is dat jouw probleem en mis je iets.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: