‘Ben Affleck op zoek naar verlovingsring voor Jennifer Lopez’

Ron Boszhard presen­teert afscheids­shows Klaasje bij K3

23 augustus Ron Boszhard gaat de Nederlandse afscheidsshows van Klaasje bij K3 presenteren. De afscheidstournee van Klaasje Meijer begint zaterdag 28 augustus in AFAS Live in Amsterdam en is in meerdere plaatsen in Nederland te zien.