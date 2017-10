Ben en Ruurd maken comeback met Halloweenkraker

Masmeijer mogelijk nog voor hoger beroep in de cel

19:56 Het is de vraag of Frank Masmeijer (56) zijn hoger beroep in vrijheid kan afwachten. Zijn Belgische advocaat mr. Vincke tekende afgelopen week beroep aan tegen het vonnis van de rechter die de voormalige quizmaster twee weken geleden veroordeelde tot een celstraf van acht jaar.