Ben jij een echte fan van Harry Styles? Test je kennis

met foto Kees van der Spek verbijs­terd: ‘gewapende overvaller’ loopt rond in achter­grond Perfecte plaatje

Misdaadverslaggever Kees van der Spek heeft woensdagavond naar eigen zeggen een beruchte overvaller gespot in het RTL 4-programma Het perfecte plaatje. Vlak achter presentator Tijl Beckand en deelnemer Rick Brandsteder stond een man die de journalist eerder had ontmaskerd in zijn show Oplichters aangepakt. Toen zou de man hem seks met een kind hebben aangeboden.