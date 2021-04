Bendeleden opgepakt voor ontvoering honden Lady Gaga

Podcast Nomadland en de top 5 favoriete Oscarwin­naars voor Beste Film

29 april Zoals verwacht ging Nomadland met Frances McDormand er afgelopen zondag met de belangrijkste Oscars vandoor. Naast een discussie over deze gevoelige roadmovie (vanaf vrijdag op Disney+) is dit een mooi moment om eens de geschiedenis in te duiken. Wat waren volgens Gudo en John van de wekelijkse podcast MovieInsiders de meest verdiende Oscarwinnaars in de categorie ‘Beste Film’?