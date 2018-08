Benicio del Toro in nieuwe film Oliver Stone

In een verhaal dat drie generaties beslaat, volgt de film Jack (Del Toro), een kind uit een gebroken gezin dat nu de fouten van zijn ouders in zijn eigen huwelijk en met zijn onrustige zoon herhaalt. Om aan zijn problemen te ontsnappen begint hij aan een reis, maar hij raakt alleen maar meer verloren. Wanneer hij een vrouw ontmoet die een compleet ander leven leidt dan hij, leert hij zichzelf opnieuw kennen.



De productie gaat in voorjaar 2019 van start in New York. De rest van de cast wordt de komende tijd bekendgemaakt.



Stone en mede-Oscarwinnaar Del Toro werken al eerder samen. In 2012 was Del Toro zien in Stone's film Savages.