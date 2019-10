Berget geniet van liefdestripje, Annemarie krijgt kapotte barbie terug

Coldplay kondigt dubbelal­bum aan op wel heel bijzondere manier

17:07 Het lijkt erop dat Coldplay volgende maand voor het eerst in vier jaar weer een nieuw album uitbrengt. De wereldberoemde band kondigde het nieuws niet groots aan maar deed dat juist klein, door een brief te sturen naar een van hun fans. In het bericht dat de Britse Lena Tayara thuisgestuurd kreeg staat dat Coldplay op 22 november een dubbelalbum uitbrengt.