Bernard Haitink (1929-2021) was de grootste dirigent van zijn tijd

In 2004 deed Bernard Johan Herman Haitink een grappige en vooral kenmerkende bekentenis. In een interview in de concertgids Preludium vertelde hij dat hij thuis altijd Herman werd genoemd. Dat hij als dirigent onder de naam Bernard bekend werd, was het gevolg van een malle vergissing. In de programma-informatie bij het allereerste ‘min of meer officiële concert’ dat hij dirigeerde, stond Bernard Haitink. Herman Haitink, zeer verlegen, durfde daar ‘geen lawaai over te maken en dus is het Bernard gebleven’.