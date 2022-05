Bert Visscher kan wel lachen om Bert Visscher

Bert Visscher (60) is de zoon van Bert Visscher (93) en dat is geen grap. Grappen laat de voorman van een drukkerij liever over aan zijn een half jaar oudere naamgenoot uit Groningen, de bekende cabaretier. De naam Bert zit nu eenmaal in de familie bij de Visschers, van wie de jongste Bert in Purmerend woont. Hij houdt heel erg van auto's, laat die passie hem nou ooit in de buurt hebben gebracht van die andere Bert (61), de cabaretier in adhd-stijl.