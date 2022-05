Beste Zangers Live schrapt Glennis Grace na Jumbo-incident uit line-up

Oekraïense oud-winnares Jamala tot eigen verbazing niet gevraagd op te treden bij songfesti­val

De Oekraïense zangeres Jamala, die in 2016 het Eurovisie Songfestival won, is tot haar eigen verbazing niet gevraagd op te treden tijdens de aankomende editie in Turijn, Italië. Dat vertelt ze in een aflevering van College Tour, die morgenavond te zien is.

