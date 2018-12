Beste Zangers-vrienden bij jubileum Trijntje

Video Twitte­raars genieten van swingende Hillary Clinton op immens huwelijks­feest

21:00 We zien Hillary Clinton (71) vrijwel altijd in een serieuze setting, maar in de video die sinds gisteren op het internet circuleert gaat het er anders aan toe. Te zien is hoe Clinton swingt op de bruiloft van de dochter van de rijkste man van India.