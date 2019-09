Beste Zangers wint nipt van teruggekeerde Ik hou van Holland

Mick Jagger steunt klimaatac­ti­vis­ten: ‘Groot gelijk’

5:27 Mick Jagger heeft jonge klimaatactivisten een hart onder de riem gestoken. ,,Ik geef ze groot gelijk’’, zei de zanger van de Rolling Stones zaterdag in Venetië over hun protesten. Tijdens het filmfestival in de Italiaanse stad bezetten ze de rode loper. De klimaatactivisten voerden actie tegen de komst van grote cruiseschepen naar Venetië en het milieubeleid.