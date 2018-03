Bestseller 'Judas' van Astrid Holleeder wordt bewerkt tot theaterthriller

Volledig scherm © PR Volgens Fokker (56) wordt het boek op dit moment bewerkt tot toneelscenario dat vervolgens ter beoordeling en eventuele correctie zal worden voorgelegd aan Astrid Holleeder. In Judas beschrijft Astrid Holleeder hoe zij en haar familie vele jaren worden geterroriseerd door haar broer. Zij en haar zus Sonja hebben belastende verklaringen afgelegd tegen Willem Holleeder die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij moord. Willem Holleeder wordt onder meer verdacht van de moord op Sonja's man, zijn voormalige 'bloedgabber' Cor van Hout. Sonja en haar zus Astrid zijn belangrijke getuigen in het megaproces tegen Holleeder.



In het door Johan Doesburg te regisseren toneelstuk wordt het verhaal van Astrid vertelt door vier vrouwen uit de directe omgeving van Willem Holleeder: Astrid, haar zus Sonja, haar moeder en dochter. Willem Holleeder zal niet als personage in het toneelstuk aanwezig zijn. Volgens Fokker, die de zussen van Holleeder al heeft ontmoet, is zijn rol in dit geval ondergeschikt aan de memoires van de betrokken vrouwen. De rol van Sonja Holleeder wordt gespeeld door actrice Margo Dames, terwijl Trudy de Jong Holleeders moeder Stien speelt en actrice Eva van de Wijdeven de dochter van Astrid.

Tv-serie

Er wordt overigens ook nog, los van het toneelstuk, gewerkt aan een tv-serie over Judas. De zesdelige reeks zal op termijn worden uitgezonden op Videoland of RTL, zo maakte actrice Marit van Bohemen (46) onlangs per ongeluk bekend. Van Bohemen werd medio februari verwijderd uit de zwaar beveiligde rechtbankbunker in Amsterdam, omdat ze met haar telefoon geluidsopnames had gemaakt van de stem van Sonja Holleeder. Van Bohemen gaat de rol van Sonja spelen in de serie.

Marit van Bohemen, bekend van tv-series als Voetbalvrouwen en Onderweg naar morgen, noemde haar misser 'een enorme blunder'. ,,Ik was naar de rechtbank - een plek waar ik echt nog nooit ben geweest - gegaan om me te verdiepen in de stem en het Amsterdamse accent van Sonja Holleeder. Dit ter voorbereiding van mijn rol. Toen ik daar zat besloot ik een kort stukje op te nemen met mijn gsm. Wist ik veel dat dat niet mag in een rechtbank. Ik werd vrijwel direct aangesproken door een rechtbankmedewerkster. Die vertelde mij dat wat ik had gedaan ten strengste verboden is.''

De actrice werd, na te zijn betrapt, apart genomen waarna ze onder toezicht van de politie de opname - 'hooguit een paar seconde Sonja' - moest verwijderen. ,,De politie wilde honderd procent zekerheid hebben over het daadwerkelijk wissen van Sonja's stem. Toen dat in orde bleek, wilde ik weer naar binnen gaan om het verdere verhoor bij te wonen. Maar dat mocht niet. Iemand die wegens overtreding van de rechtbankregels terecht is gewezen, mag de zaal niet nog eens betreden. Ik schaamde me kapot.''

Judas is een coproductie van Senf Theaterpartners, Jelle Kuiper Producties en Kik Productions. De regie ligt in handen van Johan Doesburg en Sofie Kassies is verantwoordelijk voor het script. Eerder werkten zij beiden aan onder meer De Prooi en Tirza. Tournee: 31 augustus 2018 t/m 3 februari 2019. Première: 19 september 2018, Theater de Meervaart, Amsterdam.

Volledig scherm © ANP