Bestsellerauteur Wilbur Smith, bekend van ‘Het goud van Natal’, overleden

Corry Konings over abortus in Sterren op het doek: ‘Ik wilde het wel houden’

Corry Konings had liever geen abortus gepleegd toen ze op 16-jarige leeftijd in verwachting was. Dat vertelde de zangeres vanavond in een bijzonder openhartig gesprek met presentator Özcan Akyol in Sterren op het doek. ,,Ik had het wel willen houden, ja.”

13 november