Bettina Holwerda kiest voor baby en geeft rol in schaatsshow terug

Actrice Bettina Holwerda moet haar rol in de show Sint on Ice teruggeven. Maud Mulder, vooral bekend als finalist van de tweede Idols -reeks, neemt de rol over, maakten de producenten bekend.

Holwerda zou in de schaatsvoorstelling samen spelen met haar echtgenoot, Jim Bakkum. Maar tijdens de repetities is gebleken dat hun in maart geboren dochtertje Molly extra tijd en aandacht nodig heeft van haar ouders. Hierdoor is het niet mogelijk dat Jim en Bettina gelijktijdig in de show zitten, stellen de makers.

Het koppel verheugde zich erop om na 13 jaar weer samen aan het werk te zijn. ,,Natuurlijk vind ik het jammer dat een van ons de show niet kan doen, maar we moeten ook kijken naar wat het beste is voor ons en ons gezin," aldus Bakkum in een korte toelichting.