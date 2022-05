Beveiliger Johnny Depp: ik zag Amber Heard hem slaan

MET VIDEOEen van de bewakers van Johnny Depp zegt dat hij getuige is geweest van een situatie waarin Amber Heard de acteur tijdens hun huwelijk in zijn gezicht heeft geslagen. Dat verklaarde Travis McGivern volgens Amerikaanse media maandag via een live videoverbinding tijdens de rechtszaak die de acteur tegen zijn ex-vrouw heeft aangespannen.

De bewaker herinnerde zich een ‘relatief vreedzaam gesprek’ dat uitmondde in een steeds luider wordende discussie. Heard zou tijdens het incident, dat plaatsvond in 2015, ook een blikje Red Bull en een portemonnee naar Depp hebben gegooid. McGivern, die nog steeds in dienst is van Depp, beweerde ook dat de actrice probeerde op Depp te spugen. Als reactie daarop zou de Pirates Of The Caribbean-acteur onder meer kleding en schoenen van Heard van de trap hebben gegooid.

De bewaker vertelde dat hij op dat moment wilde ingrijpen, maar het escaleerde. Toen hij tussen Heard en Depp in stond, zag hij dat de actrice uithaalde. ,,Vanuit mijn ooghoek zag ik toen een vuist en een arm tevoorschijn komen, die contact maakten met de linkerkant van het gezicht van meneer Depp. Dat was de vuist van mevrouw Heard”, vertelde hij tijdens de zitting. De advocaten van Heard suggereerden dat Amber hem sloeg omdat hij haar zus een duw had gegeven, maar volgens McGivern was dat niet het geval.

De rechtszaak tussen de twee draait om een artikel van Heard in The Washington Post uit 2018. Daarin schreef ze dat ze een overlever is van huiselijk geweld en zonder zijn naam te noemen daarmee duidde op Depp. Hij zou daardoor filmrollen zijn misgelopen. Zo werd onder andere de vervolgfilm van Pirates Of The Caribbean hem ontzegd, waarin hij meerdere malen schitterde als Captain Jack Sparrow.

Johnny eist 50 miljoen dollar van Amber in deze zaak.

