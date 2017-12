Beyoncé bezorgt Ed Sheeran derde nummer 1-hit

Perfect was al enige tijd onderweg naar de top, maar weet pas nu dankzij de vorige uitgebrachte duetversie met Beyoncé door te stoten. Voor Ed is Perfect zijn derde nummer 1-hit in Nederland na Thinking Out Loud in 2014 en Shape Of You, eerder dit jaar. Beyoncé stond pas één keer eerder bovenaan in de Single Top 100. Dat was in 2007 met Beautiful Liar, een duet met Shakira.