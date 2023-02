Beyoncé breekt record, Adele eert zoon en eerste transgender vrouw wint prijs: dit waren de Grammy’s

met videoBeyoncé kreeg zondag vier Grammy’s uitgereikt en daarmee is ze niet alleen de grootste winnaar van de avond, maar aller tijden. De zangeres heeft in totaal 32 van de prestigieuze muziekprijzen gewonnen, meer dan wie ook.

De zangeres neemt het record over van de Hongaarse dirigent Georg Solti, die 31 Grammy Awards heeft. De Amerikaanse won onder meer de award voor beste dance- of elektro-album met Renaissance.

Na de winst bedankte ze na haar ouders, haar man Jay-Z en haar kinderen ook de ‘queer-gemeenschap’ voor het ‘uitvinden van het genre’. Beyoncé reageerde geëmotioneerd op haar record. ,,Ik probeer deze avond maar over me heen te laten komen’’, zei ze tegen het luid juichende publiek.

Beyoncé met haar 32ste Grammy Award.

Hoewel Beyoncé de meeste awards mee naar huis mocht nemen, gingen de belangrijkste prijzen naar andere artiesten. Zo won Harry Styles voor album van het jaar, Bonnie Raitt voor lied van het jaar en Lizzo voor plaat van het jaar (zie onderaan dit artikel).

De laatste keer dat Beyoncé voor album, lied en plaat van het jaar genomineerd was, was in 2017. Toen won Adele die prijzen allemaal, maar zij haalde zondagavond juist haar slechtste score in lange tijd. Ze verzilverde slechts één van haar zeven nominaties. De zangeres won de prijs voor beste solo pop-performance, die ze opdroeg aan haar zoon Angelo.

Adele won één Grammy.

De Britse zangeres verscheen huilend op het podium om het beeldje voor haar nummer Easy on me in ontvangst te nemen. ,,Ik heb het eerste couplet in de douche geschreven toen ik had besloten het leven van mijn zoon te veranderen”, zei ze doelend op de scheiding van Angelo’s vader. Haar zoon heeft haar altijd gesteund. ,,Hij is de hele tijd niets anders dan nederig, genadig en liefdevol voor me geweest.”

Gespijbeld voor Beyoncé

Haar goede vriendin Lizzo won met About damn time de prijs voor plaat van het jaar. Ze droeg de award op aan wijlen zanger Prince, die haar heeft geïnspireerd positieve muziek te maken ‘in een tijd dat dat nog niet gewoon was’.

Lizzo prees ook Beyoncé. Ze vertelde hoe ze als tiener spijbelde van school om een concert van de Halo-zangeres bij te wonen. ,,Jij bent duidelijk de artiest van ons leven.” Gedurende de avond slingerde Lizzo verschillende kiekjes op sociale media waaruit heel duidelijk bleek dat ze de grootste lol had tijdens de uitreiking:

‘De beste bestaat niet’

Harry Styles en Kendrick Lamar vielen meerdere keren in de prijzen. De zanger en de rapper sleepten ieder drie beeldjes in de wacht. Styles ging naar huis met de meest begeerde prijs: het beeldje voor album van het jaar voor zijn plaat Harry’s House. Hij versloeg daarmee de eerder genoemde Beyoncé, Adele en ook ABBA.

,,Man, ik ben zo geïnspireerd door alle andere artiesten in deze categorie”, reageerde Styles op het podium. ,,Ik denk dat het daarom belangrijk is om te benadrukken dat er in de muziek niet zoiets is als ‘de beste’. Ik denk dat niemand in de studio beslissingen neemt met het idee zoiets te winnen.”

Harry Styles met twee van zijn drie beeldjes.

Kim Petras schrijft geschiedenis

Er werd tijdens de uitreiking van de Grammy's nog een keer geschiedenis geschreven. Met de winst voor beste pop-duo-prestatie voor Sam Smith en Kim Petras (die samen Unholy maakten) won voor het eerst een transgender vrouw de prijs. Viervoudig winnaar Smith was zich daarvan bewust en ging enkele meters achter de microfoon staan, waardoor Petras alle ruimte kreeg.

,,Sam wilde graag dat ik deze prijs in ontvangst nam, omdat ik de eerste transgender vrouw ben die deze prijs wint”, zei Petras. Ze bedankte Madonna en de overleden artiest Sophie, die haar als pioniers hebben geïnspireerd. ,,Ik wil alle ongelooflijke transgender legendes vóór mij bedanken die deze deuren voor me open hebben getrapt, zodat ik hier vanavond kon zijn.”

Kim Petras met Sam Smith achter haar.

Meeste nominaties

Beyoncé kon zich al samen met haar man Jay-Z de artiest met de meeste nominaties noemen. De twee werden ieder 88 keer genomineerd. De rapper won er tot dusver in totaal 24. Beyoncé won haar eerste twee Grammy’s in 2001. Samen met Destiny’s Child, de groep waar ze toen nog deel van uitmaakte, werd ze geëerd voor het nummer Say my name. Haar meest succesvolle uitreiking tot dusver was in 2010. Toen werd de prijzenkast van de zangeres aangevuld met zes Grammy Awards.

Met de Grammy’s bekroont de Recording Academy de volgens haar beste muziek die tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022 uitgebracht werd. De Recording Academy is de Amerikaanse organisatie voor muzikanten, muziekproducenten, geluidsmonteurs en andere beroepsbeoefenaars op het gebied van muziek.

De voornaamste categorieën zijn plaat van het jaar, album van het jaar, lied van het jaar en beste nieuwe artiest. De Grammy voor plaat van het jaar kan naar een single of één nummer van een album gaan, de Grammy voor album van het jaar is voorbehouden aan volledige albums.

