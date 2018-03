Beyoncé en Jay-Z geven concert in Amsterdam Arena

De concertreeks begint op 6 juni in Cardiff. Tijdens de trip langs Europese steden doen Beyoncé en JAY-Z ook Nederland aan, meldt Ticketmaster. Op 19 juni staan ze op het podium van de Amsterdam Arena. Op 25 juli starten ze in Cleveland met hun Amerikaanse tour, die bestaat uit 21 optredens.

Het duo ging al eens samen op tournee in 2014. De On The Run-tour werd een groot succes. Ruim 90 procent van alle shows in de Verenigde Staten was uitverkocht en de tournee was goed voor een omzet van omgerekend ruim 75 miljoen euro. Ruim 850.000 fans kochten een kaartje voor een concert van het muzikale echtpaar.