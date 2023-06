Beyoncé in Amsterdam: hoe goed ken jij de zangeres?

Madonna treedt toe tot illuster gezelschap met hits in vijf verschil­len­de decennia

Madonna treedt toe tot een klein gezelschap van artiesten die in liefst vijf verschillende decennia hits hebben gescoord in de belangrijkste Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100. Door Popular, haar samenwerking met The Weeknd, kan ze zich nu meten met Cher, de enige andere vrouw die lid is van die club.