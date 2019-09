Bezoek aan rechtbank wakkert geruchten over huwelijk Jennifer Lawrence aan

Met een bezoekje aan een rechtbank in New York hebben Jennifer Lawrence en haar verloofde Cooke Maroney de geruchtenmachine over een huwelijk aangezwengeld. Volgens verschillende Amerikaanse media is het stel maandag getrouwd.

In een inmiddels verwijderde tweet vertelde een bezoeker van de rechtbank, waar in de VS ook huwelijken worden afgehandeld, dat ze Jennifer er had gespot. ,,Kom je je huwelijkspapieren ophalen, loopt Jennifer Lawrence voorbij om te trouwen’’, aldus de stadgenoot van de actrice.

De New York Post plaatste maandag beelden waarop Jennifer en Cooke de rechtbank verlaten met een stapeltje documenten in hun handen. Ze zouden in het gezelschap zijn geweest van twee veiligheidsmensen, een fotograaf en een vriend.