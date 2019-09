Bezorgde kijkers RTL Nieuws schrikken van ‘dronken’ Frits Wester

Video Een en al lof voor Bibian Mentel in Dancing With the Stars: ‘Zo ontroerend’

17:17 Ze is nog geen maand geleden uit het ziekenhuis ontslagen na een risicovolle operatie aan haar ruggengraat, of ze schitterde gisteren alweer op de dansvloer. Powervrouw Bibian Mentel zorgde met haar dans voor tranen bij zowel het publiek in de zaal als bij de kijkers thuis in de eerste aflevering van een nieuw seizoen Dancing With the Stars. ‘Tranen in m'n ogen, wat een inspiratie om morgen toch weer in mogelijkheden te denken.’