Bibi Breijman deelt na maanden stilte nieuwe vlog: 'Had er zin in'

In de video is te zien hoe Bibi met haar broertje New York onveilig maakt. Het tripje was een cadeau voor zijn achttiende verjaardag. ,,Dit heb ik lang niet meer gedaan'', luidden haar eerste woorden. ,,Welkom bij een nieuwe video na een lange tijd. Ik ben een tijdje niet actief geweest op YouTube. Ik maak deze video omdat het me weer even leuk leek om dat te doen.''



Bibi rept in het filmpje met geen woord over haar zwangerschap of de deelname van haar vriend Waylon aan het Eurovisie Songfestival van afgelopen maand. Dat heeft mogelijk te maken met de opnamedata: het reisje vond al in maart plaats.