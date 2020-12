Bibi Breijman in ziekenhuis na val van trap op achterhoofd

In de video vertelt ze haar 545.000 volgers vanuit het ziekenhuisbed wat er is gebeurd. ,,Ik ben dus van de trap gevallen’’, vertelt Bibi, met een grote brace om haar hoofd. ,,En nu gaat het wel weer, maar ik moet helemaal onderzocht worden.’’

Daarbij werd niets zorgwekkends gevonden, stelt ze haar fans gerust. ‘Alles is goed afgelopen, ik moet alleen even rustig chillen, relaxen, ontspannen, slapen, liggen, en zo’, schrijft ze. Oftewel: ‘Verplichte vakantie.’ Ze kan gelukkig ook om het voorval lachen. Op een foto van een notitiebord uit het ziekenhuis staat ‘uitgegleden, achterhoofd’ te lezen. ‘Nu toch echt op m’n achterhoofd gevallen’, grapt ze. Aangezien op het bord ook ‘trap dochter’ staat, lijkt het erop dat Bibi achter dochtertje Teddy (2) aan zat toen ze viel.

Shoot met oma

Breijman beleefde toch al een bewogen avond, want haar emotionele fotoshoot met oma Asta (80) werd uitgezonden in Het perfecte plaatje. Haar Indonesische oma zat vroeger in een Jappenkamp en vluchtte van Nederlands-Indië per schip naar Nederland. Voor een shoot met haar roots als thema vereeuwigde Bibi haar grootmoeder onder meer op het strand, met een foto van het bewuste schip in haar handen. De symboliek raakte oma en kleindochter, die elkaar na de shoot emotioneel in de armen vielen. ,,Zo mooi gedaan’’, zei Bibi.