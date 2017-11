Bibi Breijman: Ja, ik ben verliefd op Waylon

Omdat de vlogster ontzettend veel vragen kreeg over haar romance met Waylon, besloot ze een video te maken waarin ze haar fans uitlegt hoe de vork nu echt in de steel zit. Ook omdat Bibi (26) tot voor kort nog een andere relatie had, die negen jaar lang stand hield, vond ze het tijd om de lucht te klaren. ,,Ik was gewoon al een langere tijd niet meer gelukkig", legt ze uit. ,,Negen jaar is niet niks, het is niet zomaar aan me voorbij gegaan. Het was een mooie relatie, ik ben met hem volwassen geworden", verklaart de realityster, die het uit respect voor haar ex daarbij wil laten.



Speelde de romance tussen Bibi en Waylon al tijdens It Takes Two? Waylon was in dat programma haar coach. Nee, stelt de brunette. ,,Ik had Way al heel lang niet gezien. Je kan het aan iedereen vragen van Talpa, er was geen fuck aan de hand", zo weerlegt ze de geruchten. ,,Op het podium deden we ons best om er echt iets van te maken. Er was toen geen sprake van een connectie."