Bibi Breijman twijfelde over borstvergroting: ‘Sleurde Waylon mee naar kliniek’

Bibi is behoorlijk openhartig over haar moeilijke relatie met haar borsten in haar column . Op de basisschool, toen ze amper 8 jaar oud was, riep een jongetje ooit: ,,Jij krijgt tieten!” Er volgde een lachsalvo van de andere jongetjes uit de klas en Bibi kon wel door de grond zakken. Gelukkig merkte ze in de jaren daarna dat andere meisjes van haar leeftijd ze ook kregen en werd bh's shoppen ‘een gezellig naschools uitje’. Al schrijft ze over die ervaring op de basisschool: ‘Als ik nu bedenk dat mijn dochter dit over zes jaar zou overkomen, zou ik flippen.’

Daarna had Bibi ‘jarenlang een innige band’ met haar voorgevel. ‘Maar dat kon natuurlijk niet goed blijven gaan. Het moederschap diende zich aan’, refereert ze aan de bevalling van dochtertje Teddy in 2018. ‘Tijdens de stuwingen voelde ik me Lolo Ferrari met kompressen in mijn beha. Ze stonden op springen en bedienden mijn kindje bij iedere kreet. Helaas stortte het hele zooitje na deze periode in tot twee uitgelekte theezakjes.’



Na het zien van enkel vakantiekiekjes, besloot Bibi: het is tijd voor een voorgevelrenovatie. ‘Ik sleurde Way mee naar een kliniek die die operaties uitvoert. We werden begeleid naar een kamertje waar een bureau vol lag met zakjes.’ Ze dacht terug aan haar jonge jaren toen ze zich nog schaamde voor haar borsten. ‘Dat verdienden ze niet nog een keer.’



Toch gaat Bibi onverrichter zake terug naar huis. ‘Ik keek naar de viszakjes op het bureau van de chirurg. Waarom snijden?, dacht ik. Ze zijn immers hartstikke gezond en ze doen hun werk. Ik trok mijn beha aan en verliet opgelucht het pand.’