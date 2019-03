Bibian Mentel heeft na tweede rugoperatie weer 5 à 10 procent gevoel in benen

Meervoudig snowboardkampioene Bibian Mentel (46), bij wie in 2001 wegens botkanker een onderbeen werd geamputeerd, herstelt volgens haar echtgenoot Edwin Spee langzaam van recente rugoperaties. Daarbij werd een tumor uit het onderste deel van haar wervelkolom. Na de eerste ingreep op 6 maart werd de sportster wakker zonder gevoel in haar benen. Een vervolgoperatie bracht vrijdag enige verbetering . ,,Op dit moment is sprake van 5 à 10 procent herstel.”

Bibian Mentel is, zo schrijft haar man op Facebook, vandaag vanuit het ziekenhuis overgebracht naar een revalidatiecentrum. ,,Daar gaat Bibian de komende weken hard werken aan haar herstel. Het is op dit moment niet te voorspellen of haar benen volledig zullen herstellen en hoe lang dit gaat duren, maar Bibian kennende zal ze ook dit keer weer iedereen doen verbazen", stelt een optimistisch Spee vast. Mentel werd in het ziekenhuis overladen met stapels post. ,,Ik voel me daardoor geliefd en gesterkt”, liet ze vanuit haar bed weten.

De snowboardster moest begin maart onder het mes omdat kort daarvoor was gebleken dat een wervel onder in haar rug zó ernstig was verzwakt dat hij kon breken. Volgens Spee had zijn vrouw de laatste weken veel last van haar rug. Om die reden werd een scan gemaakt waarop de kwaadaardige cellen te zien waren. Een week voor de eerste ingreep probeerde Mentel, ondanks de diagnose en pijn, in Canada toch te gaan sporten. ,,Maar ze mocht de berg niet op”, reageerde Spee even later.

Dansen

Recent werd bekend dat Mentel als danseres meedoet aan het het RTL4-programma Dancing with the Stars. Ze heeft voor de intensieve trainingen, die vooraf gaan aan de opnamen van het tv-programma, een speciale beenprothese laten ontwikkelen. ,,Met die prothese is het in principe mogelijk om alle dansbewegingen te maken”, aldus de sportster. ,,Het zal experimenteren worden, maar ik heb er nu al veel zin in.” Of ze daadwerkelijk zal meedoen aan het programma, is nog niet te zeggen.

Dansen doet de gehandicapte snowboardster overigens al langer. Ze zit met haar echtgenoot Edwin Spee al geruime tijd op stijldansen. ,,En dat gaat goed.” Bibian Mentel won op de Paralympische Winterspelen 2014 in Sotsji goud op het onderdeel snowboardcross. Op de spelen in Pyongchang (Zuid-Korea) won ze vorig jaar opnieuw goud: voor de cross en de banked slalom. Vorig jaar liet de drievoudig paralympisch snowboardkampioene weten definitief te stoppen als topsportster. Bibian Mentel verloor op 27-jarige leeftijd haar rechter onderbeen door kanker. Zij was toen topsportster en stond op het punt zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Salt Lake City, USA (2002).