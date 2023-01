Bibi’s dochter gooit met modder en Chantal deelt badkamerselfie

Rusland doet dit weekend gewoon mee aan Miss Universe: felle kritiek op organisa­tie én kandidate

Miss Rusland Anna Linnikova (22) zal tijdens de Miss Universe-verkiezing het podium delen met tientallen andere schoonheden van over heel de wereld, inclusief Miss Oekraïne Viktoriia Apanasenko (28). Donderdag waren ze al een eerste keer te zien in de Amerikaanse stad New Orleans. En zowel de organisatie als Miss Rusland kreeg op de officiële socialemediakanalen van de verkiezing meteen de wind van voren.

14 januari