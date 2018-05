Bierbrouwer Bavaria geschrokken van aantijgingen tegen Morgan Freeman

,,Wij hebben hier ook kennis van genomen en zijn geschrokken van de beschuldigingen richting Morgan Freeman", laat een woordvoerder van Bavaria weten. ,,Wij volgen het nieuws op de voet." De bierbrouwer uit het Brabantse Lieshout schakelde Freeman vorig jaar in voor de promotie van Swinckels. Bavaria is vooralsnog niet van plan de oude commercials terug te trekken. ,,Wij maken nu een pas op de plaats in afwachting van het nieuws. Dit krijgt vast nog een staartje. Mocht er een officieel onderzoek komen, dan wachten we de uitkomst daarvan af."

Bavaria sluit ook nog niet uit in de toekomst weer samen te werken met Freeman. Ook dat laat de bierbrouwer, die nog geen contact heeft gehad met Freeman of zijn agent, afhangen van de ontwikkelingen.

Ongepast

Visa wacht niet af en heeft de samenwerking met de acteur al stopgezet. De creditcardmaatschappij werkte jaren samen met Freeman, die te zien was in reclames van Visa en voice-overs voor het bedrijf verzorgde. ,,Op dit moment stopt Visa met alle marketinguitingen waarin Freeman een rol speelt", laat de maatschappij weten in een statement.

Zestien mensen hebben zich tegenover CNN uitgesproken over ongepast gedrag en intimidatie door Freeman, acht van hen zeggen slachtoffer te zijn van de acteur. Freeman ging gisteren door het stof: in een verklaring die verschillende Amerikaanse media publiceerden, bood hij zijn excuses aan. ,,Iedereen die mij kent of met mij heeft gewerkt weet dat ik niet opzettelijk iemand zou beledigen of met opzet ongemakkelijk zou laten voelen. Ik bied mijn excuses aan iedereen aan die zich oncomfortabel of niet gerespecteerd voelde. Dat was nooit mijn bedoeling."