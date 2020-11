Bij Kamp Van Koningsbrugge had ik dezelfde reflex als bij een enge film

Hij moest schijten, zei de jongen met een benauwd gezicht, terwijl hij in een lage hurkhouding zat. En geloof me, het was echt een héél lage hurkhouding. Niet zijn idee natuurlijk, die pose, want niet handig in zijn nijpende situatie. Als het aan hem lag, was hij allang naar een naar Glorix ruikende toiletpot gesneld of desnoods de bosjes ingedoken naast het trainingsveld.