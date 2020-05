Bij Roxeanne loopt alles op rolletjes en Jan is in een lollige bui

VIDEO Milou gaat met haar boer Bastiaan nu echt Zeeland ontdekken: ‘Ik heb een paar onhandige dingen gezegd’

19:49 In een seizoen waarin de vonken er niet op elke boerderij vanaf vlogen, vond Bastiaan van ‘t Westeinde uit Arnemuiden wél de liefde in Boer zoekt vrouw. Hij had vanaf het eerste moment een oogje op Milou en liet z'n gevoel spreken door voor haar te kiezen. De vraag die nu op ieders lippen brandt: Komt ze naar Zeeland?