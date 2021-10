Bijna 1,2 miljoen mensen zien ‘puurste aflevering ooit’ van Beste Zangers

De avond werd vrolijk afgetrapt met Alides’ vertolking van The way you take time van Joe Buck. De 26-jarige zanger keek met een grote glimlach toe hoe Alides zijn nummer eigen had gemaakt. Ook de andere artiesten, waaronder Hendrik Jan Bökkers en Belle Perez, konden niet stilzitten tijdens het optreden en genoten met volle teugen van Alides’ optreden.



Karsu pakte het anders aan. Zij koos geen nummer van Joe Buck, maar besloot een lied van zijn grote idool Shania Twan te zingen: From this moment. Om haar vertolking helemaal af te maken, had Karsu nog een verrassing voor Joe: ze had haar moeder een jurk laten maken die vrijwel identiek was aan de outfit in de videoclip van Shania Twan. Karsu, die week na week de kijker thuis weet te verrassen, kreeg dat nu ook weer voor elkaar. ‘Wanneer Karsu Donmez een nummer naar zo’n grote hoogte brengt dat je gedurende een aantal minuten jezelf in de hemel waant waar een engel je toezingt’, luidde een van de complimenten.