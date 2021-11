Bijna 1,4 miljoen kijkers zien Bridget Maasland een 10 scoren in Het perfecte plaatje

Bijna 1,4 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Bridget Maasland de eerste 10 van het seizoen scoorde in Het perfecte plaatje . Daarmee was de fotografieshow van RTL 4 het best bekeken amusementsprogramma van de woensdagavond.

Het programma bleef de belangrijkste concurrent op het tijdstip van 20.30 uur, De grote kleine treinencompetitie van NPO 1, nipt voor. Daar keken ruim 1,2 miljoen mensen naar.

In Het perfecte plaatje waren de kijkers getuige van de eerste 10 voor Bridget Maasland. De presentatrice behaalde de mooie score met een zwart-witfoto van water en lucht die ze hangend vanuit een helikopter had gemaakt. De tranen van blijdschap sprongen in haar ogen toen ze haar score hoorde. ,,Ik heb nog nooit een 10 gehaald in mijn leven. Dit is de beste dag ooit.”

Eerder op de avond zagen kijkers ook tranen bij kandidaat Georgina Verbaan, maar dat was omdat ze doodsbang was tijdens de helikoptervlucht mét open deur. Zanger Jaap Reesema wist uiteindelijk met zijn plaatjes niet genoeg punten te behalen om zijn avontuur in de fotoshow voort te zetten.



In De grote kleine treinencompetitie maakte presentator André van Duin bekend welke teams het volgende week tegen elkaar opnemen in de finale van de Omroep MAX-show. De twee amusementsprogramma’s moeten het in de kijkcijfer-top 25 van de hele dag afleggen tegen de vroege actualiteitenprogramma’s. Het NOS Journaal trok om 20.00 uur met ruim 1,8 miljoen de meeste kijkers, gevolgd door het Half acht nieuws van RTL 4 met 1,5 miljoen toeschouwers. Naar het NOS Journaal van 18.00 uur keken ruim 1,4 miljoen mensen.

Het Sinterklaasjournaal, waarin de Sint nog steeds spoorloos bleek, was net als de eerste twee afleveringen deze week goed voor ruim een miljoen kijkers op NPO 3.

