Bijna 1,5 miljoen kijkers zien wie finale Expeditie Robinson wint

Volgens SKO staat Robinson op een goede tweede plek in de kijkcijfer top 25. In het programma, waarin zestien bekende en 'onbekende' mensen proberen te overleven op een onbewoond eiland, was te zien hoe Carlos Platier Luna de grote finale won . De 23-jarige 'onbekende' Tukker nam het in de finale op tegen stand-upcomedian Soundos El Ahmadi en YouTuber Kaj Gorgels. Carlos is de opvolger van boerin Bertie Steur, bekend van het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw , die zich vorig seizoen de gelukkige winnaar mocht noemen.

Once in a lifetime

Voor Carlos is er dankzij Expeditie Robinson een andere, nieuwe wereld opengegaan. ,,En ik weet: dit is once in a lifetime.” Met andere woorden: Carlos Platier Luna wil het ijzer smeden nu het heet is. Hij steekt zijn televisieambities niet onder stoelen of banken: ,,Dit wereldje bevalt me wel. Ik zou graag willen presenteren. Ik heb het aan Dennis Weening en Nicolette Kluijver gezien. Zij kunnen een programma mooier maken.''



Of Dennis zich ongerust moet maken? ,,Nu nog niet, maar als het zo gaat doorgaat wel, haha.”