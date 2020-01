Bijna 3 miljoen mensen bezochten in 2019 groot concert

video Sesam­straat-collega's nemen afscheid van Aart Staartjes

15:58 Acteur Aart Staartjes is vanmiddag in besloten kring begraven in zijn woonplaats Dronrijp. Dat gebeurde in het bijzijn van een aantal bekende Sesamstraat-acteurs met wie Staartjes in zijn tv-carrière heeft gewerkt.