Bijna 6,5 miljoen mensen zien hoestende Irma bij persconferentie Rutte & De Jonge

Britse tabloids dreven Spice Girl Mel C. tot wanhoop

6:34 Hoewel Melanie Chisholm, oftewel Spice Girl Mel C., tot een van 's werelds bekendste en meest succesvolle bands behoorde, was de keerzijde van de medaille gitzwart voor haar. De zangeres liet in een interview met The Guardian weten dat de constante negatieve berichtgeving in de Britse tabloids ervoor zorgde dat ze een eetstoornis ontwikkelde en in een depressie belandde.